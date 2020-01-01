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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 5 2600

AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 5 2600
AMD Ryzen 5 2600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или Ryzen 5 2600 с 6-ядрами на 3.4 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2600 and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • На 67% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 979 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 21% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 3.9 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 5 2600
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +118%
5902
Ryzen 5 2600
2707
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +55%
3501
Ryzen 5 2600
2260
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +115%
28383
Ryzen 5 2600
13199
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +69%
1632
Ryzen 5 2600
963
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +78%
9984
Ryzen 5 2600
5598

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 5 2600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 11 сентября 2018
Цена в момент релиза 449 долларов 199 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 3.9 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 5 2600
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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