Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.