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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 1800X

AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 1800X
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 1800X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 1800X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.0)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 1800X and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 3 года и 8 месяцев позже чем соперник
  • Более современный техпроцесс - 7 против 14 нанометров
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 71% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 989 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
  • На 7.94 ГБ/c (20%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 1800X
  • На 10% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 95 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +66%
15489
Ryzen 7 1800X
9335
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +59%
3511
Ryzen 7 1800X
2208
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +75%
28607
Ryzen 7 1800X
16310
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +57%
10670
Ryzen 7 1800X
6795
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 1800X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 2 марта 2017
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 95 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 39.74 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 7 1800X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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