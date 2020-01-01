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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 2700X
AMD Ryzen 7 2700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 2700X на 3.7 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 2700X and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Появился на 2 года и 6 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Более современный техпроцесс - 7 против 12 нанометров
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более чем на 10 °C выше максимальная рабочая температура
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +51%
5925
Ryzen 7 2700X
3928
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +54%
1606
Ryzen 7 2700X
1046
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +49%
10127
Ryzen 7 2700X
6801

Характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 2700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 19 апреля 2018
Цена в момент релиза 449 долларов 329 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen+
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 12 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 85°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-2933
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 7 2700X
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X или Core i9 10900K
2. Ryzen 7 5800X или Ryzen 9 5900X
3. Ryzen 7 5800X или Core i7 10700K
4. Ryzen 7 5800X или Core i9 10900X
5. Ryzen 7 5800X или Core i7 10700
6. Ryzen 7 2700X или Ryzen 5 3600
7. Ryzen 7 2700X или Core i7 10700K
8. Ryzen 7 2700X или Ryzen 5 3600X

Комментарии

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