Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 4700G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.