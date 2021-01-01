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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 4700GE

AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 4700GE
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 4700GE

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 4700GE на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4700GE and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1704 и 1156 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4700GE
  • На 67% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 35 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +34%
5967
Ryzen 7 4700GE
4468
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +27%
3539
Ryzen 7 4700GE
2780
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +39%
28999
Ryzen 7 4700GE
20907
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +48%
1724
Ryzen 7 4700GE
1163
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +60%
10408
Ryzen 7 4700GE
6486

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 4700GE

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 21 июля 2020
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 4.9 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 35 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 43.71 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 7 4700GE
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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