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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Разблокированный множитель
  • На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1178 баллов
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • На 76% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 25 vs 105 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +28%
1614
Ryzen 7 5700U
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +71%
15489
Ryzen 7 5700U
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +33%
3511
Ryzen 7 5700U
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +76%
28607
Ryzen 7 5700U
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +43%
1699
Ryzen 7 5700U
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +71%
10670
Ryzen 7 5700U
6243
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Lucienne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 1900 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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