AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5700U
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Разблокированный множитель
- На 44% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1696 и 1178 баллов
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
- На 76% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 25 vs 105 Ватт
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +28%
1614
1265
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +71%
15489
9051
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +33%
3511
2631
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +76%
28607
16275
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +43%
1699
1185
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +71%
10670
6243
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Lucienne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|1.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|18x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Boost частота GPU
|-
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Сайт AMD Ryzen 7 5700U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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