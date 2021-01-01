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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Разблокированный множитель
  • Более чем на 30° C выше максимальная рабочая температура
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +2%
3554
Ryzen 7 5800
3480
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +6%
29134
Ryzen 7 5800
27552
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 12 января 2021
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 65°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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