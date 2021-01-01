AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5800
Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
61
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
78
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
83
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
- Разблокированный множитель
- Более чем на 30° C выше максимальная рабочая температура
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
596
Cinebench R20 (многоядерный)
5992
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +2%
3554
3480
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +6%
29134
27552
Geekbench 5 (одноядерный)
1719
Geekbench 5 (многоядерный)
10219
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|8 октября 2020
|12 января 2021
|Цена в момент релиза
|449 долларов
|-
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 3
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.8 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|38x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|32МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|65°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1