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AMD Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5800U

AMD Ryzen 7 5800X
AMD Ryzen 7 5800X
VS
AMD Ryzen 7 5800U
AMD Ryzen 7 5800U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800X на 3.8 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800U на 2.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800U and 5800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
  • На 15% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1633 и 1421 балл
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
  • На 76% ниже чем у Ryzen 7 5800X пиковое энергопотребление – 25 vs 105 Ватт
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X +17%
1662
Ryzen 7 5800U
1421
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X +56%
10216
Ryzen 7 5800U
6548

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 7 5800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 8 октября 2020 2 февраля 2021
Цена в момент релиза 449 долларов -
Тип Десктопный Для ноутбука
Кодовое имя Zen 3 Zen 3
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.8 ГГц 2.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 20x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) -
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) -
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X -
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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