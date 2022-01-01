Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или Ryzen 5 2600X с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.