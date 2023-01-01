AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 5 5600
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
70
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
42
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
77
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
60
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Имеет на 65536 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
- Разблокированный множитель
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1459
Ryzen 5 5600 +4%
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +40%
14923
10678
Passmark CPU (одноядерный)
3211
Ryzen 5 5600 +2%
3281
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +29%
27969
21713
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +7%
1642
1538
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +50%
11672
7766
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|15 марта 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3 (Vermeer)
|Zen 3 (Vermeer)
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.4 ГГц
|3.5 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|35x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM4
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|47.68 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Сайт AMD Ryzen 5 5600
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|24
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