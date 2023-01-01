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AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 5 5600

AMD Ryzen 7 5800X3D
VS
AMD Ryzen 5 5600
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 5 5600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или Ryzen 5 5600 с 6-ядрами на 3.5 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600 and 5800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Имеет на 65536 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +40%
14923
Ryzen 5 5600
10678
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +29%
27969
Ryzen 5 5600
21713
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +50%
11672
Ryzen 5 5600
7766
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 5600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 15 марта 2022
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3 (Vermeer) Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Нет Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.4 ГГц 3.5 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 35x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет AM4 AM4
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 47.68 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D Сайт AMD Ryzen 5 5600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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