Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 3700X

AMD Ryzen 7 5800X3D
VS
AMD Ryzen 7 3700X
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 3700X

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 3700X на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3700X and 5800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 2 года и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • На 27% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1294 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3700X
  • Разблокированный множитель
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +21%
14705
Ryzen 7 3700X
12178
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +1%
22894
Ryzen 7 3700X
22602
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +26%
11209
Ryzen 7 3700X
8861
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 3700X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D Сайт AMD Ryzen 7 3700X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 3600
2. Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 5 5600X
3. Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 9 5900X
4. Ryzen 7 5800X3D и Core i9 12900K
5. Ryzen 7 5800X3D и Core i5 12600K
6. Ryzen 7 3700X и Core i9 10900K
7. Ryzen 7 3700X и Core i7 10700K
8. Ryzen 7 3700X и Ryzen 9 3900X
9. Ryzen 7 3700X и Core i7 1165G7
10. Ryzen 7 3700X и Ryzen 7 3800X

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3700X или Ryzen 7 5800X3D?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры