Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5800X3D vs Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 3800XT

AMD Ryzen 7 5800X3D
VS
AMD Ryzen 7 3800XT
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 3800XT

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 3800XT на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3800XT and 5800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1352 балла
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800XT
  • Разблокированный множитель
  • На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +15%
14908
Ryzen 7 3800XT
12968
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 3800XT

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 7 июля 2020
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Zen 2
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 105 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D Сайт AMD Ryzen 7 3800XT
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 3700X против Ryzen 7 5800X3D
2. Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 5800X3D
3. Ryzen 9 3900X против Ryzen 7 5800X3D
4. Core i9 12900K против Ryzen 7 5800X3D
5. Core i5 12600K против Ryzen 7 5800X3D
6. Ryzen 7 5800X против Ryzen 7 3800XT
7. Ryzen 5 5600G против Ryzen 7 3800XT
8. Core i5 12400 против Ryzen 7 3800XT

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 3800XT или Ryzen 7 5800X3D?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры