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AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 5800

AMD Ryzen 7 5800X3D
VS
AMD Ryzen 7 5800
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 5800

Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800 and 5800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
  • Разблокированный множитель
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +5%
14908
Ryzen 7 5800
14190
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D
2531
Ryzen 7 5800 +34%
3401
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D
22985
Ryzen 7 5800 +12%
25827
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +21%
11320
Ryzen 7 5800
9335
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5800

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Vermeer
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Нет Нет

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.4 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.6 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 34x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 90°C 95°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D Сайт AMD Ryzen 7 5800
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 20

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Комментарии

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