AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 5800
Что лучше: AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 5800 на 3.4 ГГц (c Turbo Core до 4.6)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
94
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
63
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
70
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
80
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 64 МБ больший объем L3-кэша
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800
- Разблокированный множитель
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.6 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1503
Ryzen 7 5800 +5%
1575
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +5%
14908
14190
Passmark CPU (одноядерный)
2531
Ryzen 7 5800 +34%
3401
Passmark CPU (многоядерный)
22985
Ryzen 7 5800 +12%
25827
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +1%
1643
1619
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +21%
11320
9335
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Vermeer
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Нет
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.4 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.6 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|34x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|65 Вт
|Критическая температура
|90°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Сайт AMD Ryzen 7 5800
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|20
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