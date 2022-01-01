AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 5800H
Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
- Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
- Имеет на 80 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1432 балла
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
- На 49% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
- Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +5%
1503
1426
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +22%
14908
12257
Passmark CPU (одноядерный)
2531
Ryzen 7 5800H +23%
3110
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +7%
22985
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5800X3D +15%
1643
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +55%
11320
7309
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|15 марта 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Vermeer
|Cezanne
|Сокет
|AM4
|FP6
|Интегрированная графика
|Нет
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|34x
|32x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|90°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|-
|Radeon RX Vega 8
|Boost частота GPU
|-
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|512
|TMUs
|-
|32
|ROPs
|-
|8
|TGP
|-
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D
|Сайт AMD Ryzen 7 5800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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