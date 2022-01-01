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AMD Ryzen 7 5800X3D против Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 7 5800X3D
VS
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 5800X3D
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5800X3D на 3.4 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 5800X3D
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800X3D
  • Появился на 1 год и 2 месяца позже чем соперник
  • Имеет на 80 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1639 и 1432 балла
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • На 49% ниже чем у Ryzen 7 5800X3D пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
  • Более чем на 15° C выше максимальная рабочая температура
  • Есть интегрированный графический ускоритель Radeon RX Vega 8

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +22%
14908
Ryzen 7 5800H
12257
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +7%
22985
Ryzen 7 5800H
21537
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5800X3D +55%
11320
Ryzen 7 5800H
7309
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 15 марта 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Vermeer Cezanne
Сокет AM4 FP6
Интегрированная графика Нет Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.4 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 34x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 96МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 90°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика - Radeon RX Vega 8
Boost частота GPU - 2000 МГц
Шейдерные блоки - 512
TMUs - 32
ROPs - 8
TGP - 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, DDR4-2933, DDR4-2667 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5800X3D Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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