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AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 3 5300U

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 3 5300U
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 3 5300U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5300U and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1000 баллов
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +25%
1403
Ryzen 3 5300U
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +112%
9736
Ryzen 3 5300U
4591
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +29%
3042
Ryzen 3 5300U
2365
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +86%
18422
Ryzen 3 5300U
9888
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +85%
6905
Ryzen 3 5300U
3735
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 3 5300U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 2 (Lucienne)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 2.0 ГГц 2.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 26x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 10.7 млрд -
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon RX Vega 6
Boost частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 3 5300U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 12

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Комментарии

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