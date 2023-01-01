AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 3 5300U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 5300U с 4-ядрами на 2.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Имеет на 12288 МБ больший объем L3-кэша
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
- Появился на 1 год позже чем соперник
- На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1000 баллов
- На 18% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 3.8 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 3 5300U
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +25%
1403
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +112%
9736
4591
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +29%
3042
2365
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +86%
18422
9888
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +46%
1451
996
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +85%
6905
3735
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2 (Lucienne)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon RX Vega 6
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.6 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|3.8 ГГц
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|26x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|10.7 млрд
|-
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon RX Vega 6
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Сайт AMD Ryzen 3 5300U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|12
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