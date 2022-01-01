AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 3 5425U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Имеет на 4 физических ядра больше
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 10% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.1 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +8%
3007
2794
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +84%
17831
9682
Geekbench 5 (одноядерный)
1516
Geekbench 5 (многоядерный)
7056
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Barcelo
|Barcelo
|Сокет
|FP6
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
Производительность
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота
|2.0 ГГц
|2.7 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.1 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|27x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|10-25 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|AMD Radeon Vega 6 (Ryzen 4000)
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|384
|TMUs
|32
|24
|ROPs
|8
|8
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|32 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Сайт AMD Ryzen 3 5425U
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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