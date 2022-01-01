Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 3 5425U с 4-ядрами на 2.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.