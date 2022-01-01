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AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 5 4600H

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 5 4600H
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 5 4600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600H and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • На 54% ниже чем у Ryzen 5 4600H пиковое энергопотребление – 25 vs 54 Ватт
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 32% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1448 и 1098 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +26%
3091
Ryzen 5 4600H
2452
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +25%
18208
Ryzen 5 4600H
14605
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +31%
1439
Ryzen 5 4600H
1096
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +15%
6501
Ryzen 5 4600H
5656
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 5 4600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.0 ГГц 3.0 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 30x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 6
Boost частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 512 384
TMUs 32 24
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 32 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 5 4600H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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