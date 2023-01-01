AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 7 4800H
Что лучше: AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1197 баллов
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +14%
1412
1241
Cinebench R23 (многоядерный)
9683
Ryzen 7 4800H +15%
11132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +16%
3029
2619
Passmark CPU (многоядерный)
18234
Ryzen 7 4800H +3%
18737
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +22%
1444
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
6945
Ryzen 7 4800H +2%
7105
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|-
|Zen 2 (Renoir)
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.0 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.5 ГГц
|4.2 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|20x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP6
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000)
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2000 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|448
|TMUs
|32
|28
|ROPs
|8
|7
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 5825U
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|16
|16
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