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AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 7 4800H

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 7 4800H
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 7 4800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц (c Turbo Core до 4.5) или Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800H and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1452 и 1197 баллов
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +14%
1412
Ryzen 7 4800H
1241
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 5825U
9683
Ryzen 7 4800H +15%
11132
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +16%
3029
Ryzen 7 4800H
2619
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U
18234
Ryzen 7 4800H +3%
18737
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +22%
1444
Ryzen 7 4800H
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 7 4800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя - Zen 2 (Renoir)
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 2.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 29x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Сокет FP6 FP6
Энергопотребление (TDP) 15 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2000 МГц 1600 МГц
Шейдерные блоки 512 448
TMUs 32 28
ROPs 8 7
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 5825U
н/д
Ryzen 7 4800H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 7 4800H
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

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Комментарии

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