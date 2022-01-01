Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 5825U vs Ryzen 7 4800U

AMD Ryzen 7 5825U против Ryzen 7 4800U

AMD Ryzen 7 5825U
VS
AMD Ryzen 7 4800U
AMD Ryzen 7 5825U
AMD Ryzen 7 4800U

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 5825U на 2.0 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 4800U на 1.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4800U and 5825U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5825U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1510 и 1161 балл
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800U
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR4-3200
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +15%
2983
Ryzen 7 4800U
2601
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 5825U +4%
17729
Ryzen 7 4800U
17039
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 5825U +30%
1503
Ryzen 7 4800U
1153
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 5825U и Ryzen 7 4800U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Barcelo Zen 2
Сокет FP6 FP6
Интегрированная графика Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 2.0 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 20x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10-25 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) Radeon Vega 8
Boost частота GPU 2000 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
TGP 15 Вт 15 Вт

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200, LPDDR4x-4267 DDR4-3200, LPDDR4X-4266
Макс. размер 32 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 4
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 5825U Сайт AMD Ryzen 7 4800U
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 16 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 5800H vs Ryzen 7 5825U
2. AMD Ryzen 7 5700U vs Ryzen 7 5825U
3. AMD Ryzen 7 5800U vs Ryzen 7 5825U
4. AMD Ryzen 5 5625U vs Ryzen 7 5825U
5. AMD Ryzen 7 4800H vs Ryzen 7 4800U
6. Intel Core i7 1165G7 vs AMD Ryzen 7 4800U
7. AMD Ryzen 5 5500U vs Ryzen 7 4800U
8. AMD Ryzen 7 5700U vs Ryzen 7 4800U
9. AMD Ryzen 7 5800U vs Ryzen 7 4800U

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 4800U или Ryzen 7 5825U?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры