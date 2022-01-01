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AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 2 года и 7 месяцев позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 31% ниже чем у Ryzen 5 3600 пиковое энергопотребление – 45 vs 65 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 20% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1513 и 1256 баллов
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +15%
1501
Ryzen 5 3600
1305
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +38%
13148
Ryzen 5 3600
9546
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +20%
1522
Ryzen 5 3600
1265
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +28%
9347
Ryzen 5 3600
7317
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 7 июля 2019
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Matisse
Сокет FP7 AM4
Интегрированная графика Radeon 680M Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 3.8 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M -
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 5 3600
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер - 128 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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