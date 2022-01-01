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AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 4600U

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 5 4600U
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 5 4600U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 4600U с 6-ядрами на 2.1 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 4600U and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 40% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1513 и 1077 баллов
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 18% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 4600U
  • На 44% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 25 vs 45 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +29%
1501
Ryzen 5 4600U
1167
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +62%
13148
Ryzen 5 4600U
8121
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +40%
1522
Ryzen 5 4600U
1086
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +83%
9347
Ryzen 5 4600U
5112
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 5 4600U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 6 января 2020
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Zen 2
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Vega 6

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 2.1 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 21x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 32КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 10-25 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon Vega 6
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 1500 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 5 4600U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 32 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 5 4600U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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