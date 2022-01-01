AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 5600HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5600HS с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Появился на 11 месяцев позже чем соперник
- Поддержка 4-х канальной памяти
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600HS
- На 22% ниже чем у Ryzen 7 6800H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1496
Cinebench R23 (многоядерный)
13117
Geekbench 5 (одноядерный)
1408
Geekbench 5 (многоядерный)
6231
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Cezanne
|Сокет
|FP7
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon RX Vega 6
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.0 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|30x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon RX Vega 6
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|-
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.3 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Сайт AMD Ryzen 5 5600HS
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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