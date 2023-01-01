Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 6800H vs Ryzen 5 5625U

AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 5625U

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
  • На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1623 и 1422 балла

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +13%
1559
Ryzen 5 5625U
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +80%
14729
Ryzen 5 5625U
8204
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +13%
3299
Ryzen 5 5625U
2910
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +58%
23856
Ryzen 5 5625U
15104
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +14%
1634
Ryzen 5 5625U
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +69%
10034
Ryzen 5 5625U
5925
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) -
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FP7 FP6
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
9 (90%)
1 (10%)
Всего проголосовало: 10

Конкуренты

1. AMD Ryzen 5 5500U против Ryzen 5 5625U
2. Intel Core i7 1255U против AMD Ryzen 5 5625U
3. AMD Ryzen 7 5700U против Ryzen 5 5625U
4. Intel Core i5 1135G7 против AMD Ryzen 5 5625U
5. Intel Core i5 12500H против AMD Ryzen 7 6800H
6. Intel Core i5 13500H против AMD Ryzen 7 6800H
7. Intel Core i5 1240P против AMD Ryzen 7 6800H
8. AMD Ryzen 9 6900HX против Ryzen 7 6800H
9. Intel Core i7 11800H против AMD Ryzen 7 6800H
10. Intel Core i7 12700H против AMD Ryzen 7 6800H
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 5625U или Ryzen 7 6800H?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры