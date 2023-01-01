AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 5625U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Имеет на 2 физических ядра больше
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
- На 14% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1623 и 1422 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +13%
1559
1376
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +80%
14729
8204
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +13%
3299
2910
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +58%
23856
15104
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H +14%
1634
1431
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +69%
10034
5925
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|2.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|23x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon Vega 7
|Частота GPU
|2000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4x-4267
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Сайт AMD Ryzen 5 5625U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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