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AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 7600X

AMD Ryzen 7 6800H
VS
AMD Ryzen 5 7600X
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 5 7600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или десктопный Ryzen 5 7600X с 6-ядрами на 4.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7600X and 6800H
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 5 7600X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7600X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800H
1545
Ryzen 5 7600X +26%
1941
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +2%
14644
Ryzen 5 7600X
14331
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800H и Ryzen 5 7600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 29 сентября 2022
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Raphael
Сокет FP7 AM5
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Graphics

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.2 ГГц 4.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 5.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 47x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 5 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45 Вт 105 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon Graphics
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс
Ryzen 5 7600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-5200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800H Сайт AMD Ryzen 5 7600X
Версия PCI Express 4.0 5.0
Макс. PCI Express линий 20 24

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Комментарии

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