AMD Ryzen 7 6800H против Ryzen 5 7640HS
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц или Ryzen 5 7640HS с 6-ядрами на 4.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 5 7640HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7640HS
- Появился на 1 год позже чем соперник
- Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
- Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
- На 6% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.7 ГГц)
- На 13% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1841 и 1623 балла
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1554
Ryzen 5 7640HS +5%
1633
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800H +29%
14627
11340
Passmark CPU (одноядерный)
3248
Passmark CPU (многоядерный)
23701
Geekbench 5 (одноядерный)
1617
Ryzen 5 7640HS +13%
1824
Geekbench 5 (многоядерный)
9946
Ryzen 5 7640HS +18%
11781
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2023
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Zen 4 (Phoenix)
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 760M
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|4.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|5 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|43x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|1МБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Количество транзисторов
|-
|25 млрд
|Техпроцесс
|6 нанометров
|4 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP8
|Энергопотребление (TDP)
|45 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|100°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon 760M
|Частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2800 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|32
|16
|Вычислительные блоки
|12
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-5600, LPDDR5x-7500
|Макс. размер
|64 ГБ
|256 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|-
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800H
|Сайт AMD Ryzen 5 7640HS
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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