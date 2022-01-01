AMD Ryzen 7 6800HS против Ryzen 5 6600H
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
- Лучшая интегрированная графика AMD Radeon 680M: 3.686 vs 1.46 терафлопс
- На 22% ниже чем у Ryzen 5 6600H пиковое энергопотребление – 35 vs 45 Ватт
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 4% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.5 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1463
Geekbench 5 (многоядерный)
7996
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|4 января 2022
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Rembrandt
|Сокет
|FP7
|FP7
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 660M
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.2 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|32x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|35 Вт
|45 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|AMD Radeon 660M
|Частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|384
|TMUs
|48
|24
|ROPs
|32
|16
|Вычислительные блоки
|12
|6
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|Количество каналов
|4
|4
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800HS
|Сайт AMD Ryzen 5 6600H
|Версия PCI Express
|4.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1