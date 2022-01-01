Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 6600U с 6-ядрами на 2.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.