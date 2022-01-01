Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 6800HS vs Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 7 6800HS против Ryzen 7 5800H

AMD Ryzen 7 6800HS
VS
AMD Ryzen 7 5800H
AMD Ryzen 7 6800HS
AMD Ryzen 7 5800H

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 6800HS на 3.2 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 5800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5800H and 6800HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддержка 4-х канальной памяти
  • На 35% ниже чем у Ryzen 7 5800H пиковое энергопотребление – 35 vs 54 Ватт
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800H
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800HS и Ryzen 7 5800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Cezanne
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 3.2 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 32x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 35 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800HS
3.686 терафлопс
Ryzen 7 5800H
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер - 64 ГБ
Количество каналов 4 2
Макс. пропускная способность - 68.27 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800HS Сайт AMD Ryzen 7 5800H
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. AMD Ryzen 7 6800HS vs AMD Ryzen 7 5800HS
2. AMD Ryzen 7 6800HS vs Intel Core i5 12500H
3. AMD Ryzen 7 6800HS vs AMD Ryzen 7 6800H
4. AMD Ryzen 7 6800HS vs AMD Ryzen 5 6600H
5. AMD Ryzen 7 5800H vs Intel Core i7 10750H
6. AMD Ryzen 7 5800H vs AMD Ryzen 7 4800H
7. AMD Ryzen 7 5800H vs Intel Core i7 10875H
8. AMD Ryzen 7 5800H vs AMD Ryzen 9 5900HX
9. AMD Ryzen 7 5800H vs AMD Ryzen 5 5600H

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5800H или Ryzen 7 6800HS?
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры