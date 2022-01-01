Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц или Ryzen 5 4600H с 6-ядрами на 3.0 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.