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AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 5 5600X

AMD Ryzen 7 6800U​
VS
AMD Ryzen 5 5600X
AMD Ryzen 7 6800U​
AMD Ryzen 5 5600X

Что лучше: 8-ядерный ноутбучный AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 5 5600X с 6-ядрами на 3.7 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600X and 6800U​
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Появился на 1 год и 4 месяца позже чем соперник
  • На 29.12 ГБ/c (61%) выше максимальная пропускная способность памяти
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon 680M
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.6 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600X
  • Имеет на 16384 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800U​
10464
Ryzen 5 5600X +13%
11825
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800U​ и Ryzen 5 5600X

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 8 октября 2020
Тип Для ноутбука Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3 (Vermeer)
Интегрированная графика Radeon 680M Нет

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 3.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 37x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Сокет FP7 AM4
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M -
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц -
Шейдерные блоки 768 -
TMUs 48 -
ROPs 32 -
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс
Ryzen 5 5600X
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800U​ Сайт AMD Ryzen 5 5600X
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 6800U​ или Core i7 1260P
2. Ryzen 7 6800U​ или Ryzen 7 6800H
3. Ryzen 7 6800U​ или Core i7 1255U
4. Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 5800X3D
5. Ryzen 5 5600X или Apple M2
6. Ryzen 5 5600X или Ryzen 5 5600G
7. Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 7800X3D
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9. Ryzen 5 5600X или Ryzen 7 3700X
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Комментарии

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