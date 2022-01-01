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AMD Ryzen 7 6800U​ против Ryzen 5 5625U

AMD Ryzen 7 6800U​
VS
AMD Ryzen 5 5625U
AMD Ryzen 7 6800U​
AMD Ryzen 5 5625U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц или Ryzen 5 5625U с 6-ядрами на 2.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5625U and 6800U​
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U​
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5625U
  • На 46% ниже чем у Ryzen 7 6800U​ пиковое энергопотребление – 15 vs 28 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 6800U​ +42%
20805
Ryzen 5 5625U
14623
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 6800U​ и Ryzen 5 5625U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2022 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Rembrandt Barcelo
Сокет FP7 FP6
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 2.7 ГГц 2.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 23x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon 680M AMD Radeon Vega 7
Частота GPU 2000 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки 768 448
TMUs 48 28
ROPs 32 7
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 6800U​
3.686 терафлопс
Ryzen 5 5625U
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR4-3200, LPDDR4x-4267
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c -
Поддержка ECC Нет Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 6800U​ Сайт AMD Ryzen 5 5625U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 16

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Комментарии

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