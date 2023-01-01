AMD Ryzen 7 6800U против Ryzen 5 7520U
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 6800U на 2.7 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U
- Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Имеет на 4 физических ядра больше
- На 43% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1516 и 1063 балла
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 7520U
- Появился на 8 месяцев позже чем соперник
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800U +33%
1490
1124
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800U +130%
10564
4591
Passmark CPU (одноядерный)
3249
Passmark CPU (многоядерный)
20723
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 6800U +42%
1526
1073
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 6800U +91%
7653
4002
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|22 сентября 2022
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|-
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon 610M
Процессор
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|Частота
|2.7 ГГц
|2.8 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.3 ГГц
|Количество ядер
|8
|4
|Количество потоков
|16
|8
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|28x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|4МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|6 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15-28 Вт
|15 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon 610M
|Частота GPU
|2000 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|128
|TMUs
|48
|8
|ROPs
|32
|4
|Вычислительные блоки
|12
|2
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|LPDDR5-5500
|Макс. размер
|64 ГБ
|16 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|76.8 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Нет
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800U
|Сайт AMD Ryzen 5 7520U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|4
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