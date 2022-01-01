AMD Ryzen 7 6800U против Ryzen 7 4800H
Что лучше: AMD Ryzen 7 6800U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 4800H на 2.9 ГГц (c Turbo Core до 4.2)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обратите внимание: тесты Ryzen 7 6800U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800U
- Появился на 2 года и 1 месяц позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Поддержка 4-х канальной памяти
- На 48% ниже чем у Ryzen 7 4800H пиковое энергопотребление – 28 vs 54 Ватт
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 12% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 4800H
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 6800U +13%
1411
1250
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 6800U +9%
12056
11109
Passmark CPU (одноядерный)
2640
Passmark CPU (многоядерный)
19050
Geekbench 5 (одноядерный)
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
6427
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2022
|6 января 2020
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Rembrandt
|Zen 2
|Сокет
|FP7
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|2.7 ГГц
|2.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|29x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|32КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|8МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|15-28 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 680M
|Radeon Vega 7
|Частота GPU
|2000 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1600 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|448
|TMUs
|48
|28
|ROPs
|32
|7
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4X-4266
|Макс. размер
|-
|64 ГБ
|Количество каналов
|4
|2
|Макс. пропускная способность
|-
|68.27 ГБ/c
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 6800U
|Сайт AMD Ryzen 7 4800H
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|16
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