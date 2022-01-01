Что лучше: ноутбучный AMD Ryzen 7 6800U​ на 2.7 ГГц или десктопный Ryzen 7 5700G на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.