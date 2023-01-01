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AMD Ryzen 7 7700 против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 7700
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700 на 3.8 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 7700
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16384 КБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 45% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2161 и 1493 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 20% выше частота в Turbo Boost (5.3 ГГц против 4.4 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700 +30%
1924
Ryzen 5 5600G
1485
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +68%
18639
Ryzen 5 5600G
11082
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700 +45%
2151
Ryzen 5 5600G
1485
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700 +84%
13878
Ryzen 5 5600G
7541
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 7

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.3 ГГц 4.4 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 39x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов 6.57 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 65 Вт 45-65 Вт
Макс. TDP (Boost) 142 Вт -
Сокет AM5 AM4
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 7
Частота GPU 1500 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 128 448
TMUs 8 28
ROPs 4 7
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7700
0.54 терафлопс
Ryzen 5 5600G
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 73.4 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7700 Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 24

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Комментарии

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