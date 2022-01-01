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AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 7 7700X
VS
AMD Ryzen 5 3600
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 5 3600

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или Ryzen 5 3600 с 6-ядрами на 3.6 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 3600 and 7700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 3 года и 3 месяца позже чем соперник
  • На 76% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1252 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.2 ГГц)
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Есть интегрированный графический ускоритель AMD Radeon Graphics
Причины выбрать AMD Ryzen 5 3600
  • На 38% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +53%
1965
Ryzen 5 3600
1287
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +104%
19307
Ryzen 5 3600
9451
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +77%
2204
Ryzen 5 3600
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +102%
14370
Ryzen 5 3600
7124
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 3600

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 7 июля 2019
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Matisse
Сокет AM5 AM4
Интегрированная графика Radeon Graphics Нет

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 4.5 ГГц 3.6 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 36x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд 3.8 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics -
Boost частота GPU 2200 МГц -

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 47.68 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7700X Сайт AMD Ryzen 5 3600
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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