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AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 5600H

AMD Ryzen 7 7700X
VS
AMD Ryzen 5 5600H
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 5 5600H

Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600H and 7700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1369 баллов
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 29% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
  • На 49% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +44%
1965
Ryzen 5 5600H
1361
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +94%
19307
Ryzen 5 5600H
9947
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +61%
2204
Ryzen 5 5600H
1367
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +139%
14370
Ryzen 5 5600H
6007
▶️ Добавьте ваш результат в Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 5 5600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 12 января 2021
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Cezanne
Сокет AM5 FP6
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon RX Vega 7

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 4.5 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.2 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 35-54 Вт
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics Radeon RX Vega 7
Частота GPU - 300 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1800 МГц
Шейдерные блоки - 448
TMUs - 28
ROPs - 7
TGP - 10-45 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7700X
н/д
Ryzen 5 5600H
1.108 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200, LPDDR4-4266
Макс. размер 128 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7700X Сайт AMD Ryzen 5 5600H
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 24 16

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Комментарии

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