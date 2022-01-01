AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 5 5600H
Что лучше: 8-ядерный десктопный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 5 5600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
100
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
- Появился на 1 год и 8 месяцев позже чем соперник
- Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- На 61% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2209 и 1369 баллов
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 29% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.2 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600H
- На 49% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 54 vs 105 Ватт
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +44%
1965
1361
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +94%
19307
9947
Passmark CPU (одноядерный)
2957
Passmark CPU (многоядерный)
17045
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +61%
2204
1367
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +139%
14370
6007
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|29 сентября 2022
|12 января 2021
|Тип
|Десктопный
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Raphael
|Cezanne
|Сокет
|AM5
|FP6
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics
|Radeon RX Vega 7
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|4.5 ГГц
|3.3 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5.4 ГГц
|4.2 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|45x
|33x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|40МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Да
|Нет
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|6.57 млрд
|-
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|105 Вт
|35-54 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|AMD Radeon Graphics
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|-
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1800 МГц
|Шейдерные блоки
|-
|448
|TMUs
|-
|28
|ROPs
|-
|7
|TGP
|-
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|128 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|-
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7700X
|Сайт AMD Ryzen 5 5600H
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|24
|16
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