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AMD Ryzen 7 7700X против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 7 7700X
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 7700X
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: десктопный AMD Ryzen 7 7700X на 4.5 ГГц или ноутбучный Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 7700X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7700X
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 16 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Поддерживает до 128 ГБ DDR5-5200
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 33% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2162 и 1623 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 15% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.7 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 6800H
  • На 57% ниже чем у Ryzen 7 7700X пиковое энергопотребление – 45 vs 105 Ватт
  • На 6.8 ГБ/c (10%) выше максимальная пропускная способность памяти

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +28%
2011
Ryzen 7 6800H
1567
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +34%
19875
Ryzen 7 6800H
14848
Passmark CPU (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +31%
4288
Ryzen 7 6800H
3285
Passmark CPU (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +53%
36793
Ryzen 7 6800H
24002
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7700X +33%
2176
Ryzen 7 6800H
1630
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7700X +43%
14407
Ryzen 7 6800H
10060
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7700X и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 29 сентября 2022 4 января 2022
Тип Десктопный Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Raphael Rembrandt
Сокет AM5 FP7
Интегрированная графика Radeon Graphics Radeon 680M

Производительность

Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота 4.5 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.7 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Энергопотребление

Количество транзисторов 6.57 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon 680M
Частота GPU - 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки - 768
TMUs - 48
ROPs - 32
Вычислительные блоки - 12
TGP - 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7700X
н/д
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 128 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 70 ГБ/c 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7700X Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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Конкуренты

1. Ryzen 7 7700X или Ryzen 5 5600X
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3. Ryzen 7 7700X или Ryzen 7 5700X
4. Ryzen 7 7700X или Core i7 13700K
5. Ryzen 7 7700X или Ryzen 9 7900X
6. Ryzen 7 6800H или Core i7 12700H
7. Ryzen 7 6800H или Ryzen 7 5800H
8. Ryzen 7 6800H или Core i5 12500H
9. Ryzen 7 6800H или Core i7 12800H
10. Ryzen 7 6800H или Core i9 12900H

Комментарии

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