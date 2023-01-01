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AMD Ryzen 7 7735U против Ryzen 7 5700U

AMD Ryzen 7 7735U
VS
AMD Ryzen 7 5700U
AMD Ryzen 7 7735U
AMD Ryzen 7 5700U

Что лучше: AMD Ryzen 7 7735U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8) или Ryzen 7 5700U на 1.8 ГГц (c Turbo Core до 4.3)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700U and 7735U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735U
  • Появился на 2 года позже чем соперник
  • Имеет на 8192 КБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 29% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1520 и 1178 баллов
  • Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
  • На 10% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.3 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5700U
  • Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7735U +23%
1563
Ryzen 7 5700U
1268
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +42%
12872
Ryzen 7 5700U
9085
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7735U +28%
1521
Ryzen 7 5700U
1186
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7735U +51%
9365
Ryzen 7 5700U
6206
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7735U и Ryzen 7 5700U

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 5 января 2023 12 января 2021
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 2 (Lucienne)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.7 ГГц 1.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.75 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 18x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 8МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 28 Вт 10-25 Вт
Сокет FP7 FP6
Критическая температура 95°C 105°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M Radeon RX Vega 8
Частота GPU 2000 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 512
TMUs 48 32
ROPs 32 8
Вычислительные блоки 12 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7735U
3.686 терафлопс
Ryzen 7 5700U
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-4800
- LPDDR5-6400		 - DDR4-3200
- LPDDR4-4266
Макс. размер 64 ГБ 32 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7735U Сайт AMD Ryzen 7 5700U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 12

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Комментарии

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