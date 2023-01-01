Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 7736U vs Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 7 7736U против Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 7 7736U
VS
AMD Ryzen 5 7520U
AMD Ryzen 7 7736U
AMD Ryzen 5 7520U

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7736U на 27 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7520U and 7736U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7736U
  • Имеет на 12 МБ больший объем L3-кэша
  • Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
  • Имеет на 4 физических ядра больше
  • На 42% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1511 и 1063 балла
  • Новый стандарт PCI Express – 4.0
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7736U +37%
1535
Ryzen 5 7520U
1118
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7736U +181%
12766
Ryzen 5 7520U
4548
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7736U +43%
1511
Ryzen 5 7520U
1056
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7736U +130%
9138
Ryzen 5 7520U
3974
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7736U и Ryzen 5 7520U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 января 2023 22 сентября 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 2 (Mendocino)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 610M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 4
Потоков 16 8
Частота 27 ГГц 2.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.3 ГГц
Общее
Количество ядер 8 4
Количество потоков 16 8
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 28x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FT6
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 15 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 610M
Частота GPU 2000 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 128
TMUs 48 8
ROPs 32 4
Вычислительные блоки 12 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7736U
3.686 терафлопс
Ryzen 5 7520U
0.49 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 LPDDR5-5500
Макс. размер 64 ГБ 16 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7736U Сайт AMD Ryzen 5 7520U
Версия PCI Express 4.0 3.0
Макс. PCI Express линий 20 4

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 7736U против Ryzen 7 6800U​
2. Ryzen 7 7736U против Core i7 1355U
3. Ryzen 7 7736U против Ryzen 7 7730U
4. Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 5500U
5. Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 5600U
6. Ryzen 5 7520U против Ryzen 7 6800U​
7. Ryzen 5 7520U против Ryzen 5 5625U
8. Ryzen 5 7520U против Core i5 1335U
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 5 7520U или Ryzen 7 7736U?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры