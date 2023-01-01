Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7736U на 27 ГГц или Ryzen 5 7520U с 4-ядрами на 2.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 6-нанометровых ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.