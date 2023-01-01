AMD Ryzen 7 7736U против Ryzen 7 5800U
Что лучше: AMD Ryzen 7 7736U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 5800U на 1.9 ГГц (c Turbo Core до 4.4)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7736U
- Появился на 2 года позже чем соперник
- Поддерживает до 64 ГБ DDR5-4800
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- Более современный техпроцесс - 6 против 7 нанометров
- На 7% выше частота в Turbo Boost (4.7 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 7 5800U
- Более чем на 10° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7736U +9%
1538
1414
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7736U +57%
12692
8089
Passmark CPU (одноядерный)
3043
Passmark CPU (многоядерный)
18579
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7736U +5%
1496
1430
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7736U +43%
9210
6454
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|AMD
|Дата выхода
|5 января 2023
|12 января 2021
|Тип
|Для ноутбука
|Для ноутбука
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 3+ (Rembrandt)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon RX Vega 8
Процессор
|Ядер
|8
|8
|Потоков
|16
|16
|Частота
|2.7 ГГц
|1.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.7 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|27x
|19x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|16МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Нет
Пакет
|Техпроцесс
|6 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|FP7
|FP6
|Энергопотребление (TDP)
|15-28 Вт
|10-25 Вт
|Критическая температура
|95°C
|105°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon 680M
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|2000 МГц
|-
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|2000 МГц
|Шейдерные блоки
|768
|512
|TMUs
|48
|32
|ROPs
|32
|8
|Вычислительные блоки
|12
|-
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-4800, LPDDR5-6400
|DDR4-3200, LPDDR4-4266
|Макс. размер
|64 ГБ
|32 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7736U
|Сайт AMD Ryzen 7 5800U
|Версия PCI Express
|4.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|12
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