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AMD Ryzen 7 7736U против Ryzen 7 7735U

AMD Ryzen 7 7736U
VS
AMD Ryzen 7 7735U
AMD Ryzen 7 7736U
AMD Ryzen 7 7735U

Что лучше: AMD Ryzen 7 7736U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.7) или Ryzen 7 7735U на 2.7 ГГц (c Turbo Core до 4.8)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7735U были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7735U and 7736U
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7735U
  • На 1% выше частота в Turbo Boost (4.75 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7736U
12692
Ryzen 7 7735U +1%
12791
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7736U и Ryzen 7 7735U

Общая информация

Производитель Intel AMD
Дата выхода 5 января 2023 5 января 2023
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 3+ (Rembrandt) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 2.7 ГГц 2.7 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.7 ГГц 4.75 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 27x 27x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Техпроцесс 6 нанометров 6 нанометров
Сокет FP7 FP7
Энергопотребление (TDP) 15-28 Вт 28 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 680M Radeon 680M
Частота GPU 2000 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 768 768
TMUs 48 48
ROPs 32 32
Вычислительные блоки 12 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7736U
3.686 терафлопс
Ryzen 7 7735U
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, LPDDR5-6400 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC Да Да

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7736U Сайт AMD Ryzen 7 7735U
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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