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AMD Ryzen 7 7745HX против Ryzen 7 6800H

AMD Ryzen 7 7745HX
VS
AMD Ryzen 7 6800H
AMD Ryzen 7 7745HX
AMD Ryzen 7 6800H

Что лучше: AMD Ryzen 7 7745HX на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 5.1) или Ryzen 7 6800H на 3.2 ГГц (c Turbo Core до 4.7)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6800H and 7745HX
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7745HX
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Имеет на 16384 КБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • На 25% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2030 и 1623 балла
  • Более современный техпроцесс - 5 против 6 нанометров
  • На 9% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.7 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7745HX +18%
1822
Ryzen 7 6800H
1548
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7745HX +26%
18431
Ryzen 7 6800H
14639
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7745HX +25%
2019
Ryzen 7 6800H
1609
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7745HX +32%
13042
Ryzen 7 6800H
9894
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7745HX и Ryzen 7 6800H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Dragon Range) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 680M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 8
Потоков 16 16
Частота 3.6 ГГц 3.2 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.7 ГГц
Общее
Количество ядер 8 8
Количество потоков 16 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 32x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 32МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Нет

Пакет

Количество транзисторов 13.1 млрд -
Техпроцесс 5 нанометров 6 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-75 Вт 45 Вт
Сокет FL1 FP7
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 610M AMD Radeon 680M
Частота GPU 1500 МГц 2000 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 768
TMUs 8 48
ROPs 4 32
Вычислительные блоки 2 12
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7745HX
0.49 терафлопс
Ryzen 7 6800H
3.686 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти - DDR5-5200 - DDR5-4800
- LPDDR5-6400
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7745HX Сайт AMD Ryzen 7 6800H
Версия PCI Express 5.0 4.0
Макс. PCI Express линий 28 20

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