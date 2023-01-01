Главная > Сравнения CPU > Ryzen 7 7800X vs Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 5700G

AMD Ryzen 7 7800X
VS
AMD Ryzen 7 5700G
AMD Ryzen 7 7800X
AMD Ryzen 7 5700G

Что лучше: 10-ядерный AMD Ryzen 7 7800X на 4.5 ГГц или Ryzen 7 5700G с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5700G and 7800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 24576 МБ больший объем L3-кэша
  • Новый стандарт PCI Express – 5.0
  • Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
  • На 41% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 2097 и 1484 балла
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 17% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 4.6 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X +31%
1975
Ryzen 7 5700G
1512
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X +60%
22690
Ryzen 7 5700G
14138
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X +42%
2116
Ryzen 7 5700G
1486
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X +71%
16179
Ryzen 7 5700G
9479
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7800X и Ryzen 7 5700G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2023 13 апреля 2021
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 3 (Cezanne)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8

Процессор

Производительные ядра
Ядер 10 8
Потоков 20 16
Частота 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 4.6 ГГц
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 38x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 10.7 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 7 нанометров
Сокет AM5 AM4
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon RX Vega 8
Частота GPU 1500 МГц -
Boost частота GPU 2200 МГц 2000 МГц
Шейдерные блоки 128 512
TMUs 8 32
ROPs 4 8
Вычислительные блоки 2 -
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7800X
0.54 терафлопс
Ryzen 7 5700G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 5700G
Версия PCI Express 5.0 3.0
Макс. PCI Express линий 28 24

Опрос

Какой процессор вы считаете лучшим?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Конкуренты

1. Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 5800X3D
2. Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 7700X
3. Ryzen 7 7800X против Core i7 13700K
4. Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 5800X
5. Ryzen 7 7800X против Core i5 13600K
6. Ryzen 7 5700G против Ryzen 7 5800X3D
7. Ryzen 7 5700G против Ryzen 7 7700X
8. Ryzen 7 5700G против Ryzen 7 5700X
9. Ryzen 7 5700G против Ryzen 5 5600G
10. Ryzen 7 5700G против Core i5 13400
Сравнить другие CPU (480+)

Комментарии

А что выберете вы: AMD Ryzen 7 5700G или Ryzen 7 7800X?
Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры