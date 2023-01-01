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AMD Ryzen 7 7800X против Ryzen 7 7700

AMD Ryzen 7 7800X
VS
AMD Ryzen 7 7700
AMD Ryzen 7 7800X
AMD Ryzen 7 7700

Что лучше: 10-ядерный AMD Ryzen 7 7800X на 4.5 ГГц или Ryzen 7 7700 с 8-ядрами на 3.8 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 5-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 7700 and 7800X
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • На 2% выше частота в Turbo Boost (5.4 ГГц против 5.3 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X +2%
1988
Ryzen 7 7700
1945
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X +19%
22622
Ryzen 7 7700
18941
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X
2106
Ryzen 7 7700 +3%
2168
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X +16%
16311
Ryzen 7 7700
14065
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7800X и Ryzen 7 7700

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 10 января 2023 10 января 2023
Тип Десктопный Десктопный
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Raphael) Zen 4 (Raphael)
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)

Процессор

Производительные ядра
Ядер 10 8
Потоков 20 16
Частота 4.5 ГГц 3.8 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.4 ГГц 5.3 ГГц
Общее
Количество ядер 10 8
Количество потоков 20 16
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 45x 38x
Кэш 1-го уровня - 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 1МБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 40МБ (общий) 32МБ (общий)
Разблокированный множитель Да Да

Пакет

Количество транзисторов - 6.57 млрд
Техпроцесс 5 нанометров 5 нанометров
Сокет AM5 AM5
Энергопотребление (TDP) 105 Вт 65 Вт
Макс. TDP (Boost) - 142 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц 2200 МГц
Шейдерные блоки 128 128
TMUs 8 8
ROPs 4 4
Вычислительные блоки 2 2
TGP 15 Вт 15 Вт
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7800X
0.54 терафлопс
Ryzen 7 7700
0.54 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5200 DDR5-5200
Макс. размер 128 ГБ 128 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 73.4 ГБ/c
Поддержка ECC - Да

Другое

Официальный сайт - Сайт AMD Ryzen 7 7700
Версия PCI Express 5.0 5.0
Макс. PCI Express линий 28 28

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