AMD Ryzen 7 7800X3D против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7800X3D на 4.2 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7800X3D
- Появился на 1 год и 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 81920 МБ больший объем L3-кэша
- Новый стандарт PCI Express – 5.0
- Более современный техпроцесс - 5 против 7 нанометров
- Имеет на 2 физических ядра больше
- На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1945 и 1493 балла
- На 14% выше частота в Turbo Boost (5 ГГц против 4.4 ГГц)
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Более чем на 6° C выше максимальная рабочая температура
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +19%
1782
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +63%
18094
11107
Passmark CPU (одноядерный)
3157
Passmark CPU (многоядерный)
19774
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7800X3D +30%
1939
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7800X3D +79%
13524
7551
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|4 января 2023
|13 апреля 2021
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Архитектура набора команд
|x86-64
|x86-64
|Кодовое имя
|Zen 4 (Raphael)
|Zen 3 (Cezanne)
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
Процессор
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|Частота
|4.2 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|5 ГГц
|4.4 ГГц
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|42x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|64КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|1МБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|96МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|-
|Да
Пакет
|Количество транзисторов
|13.1 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|5 нанометров
|7 нанометров
|Сокет
|AM5
|AM4
|Энергопотребление (TDP)
|120 Вт
|45-65 Вт
|Макс. TDP (Boost)
|162 Вт
|-
|Критическая температура
|89°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Graphics (Ryzen 7000)
|Radeon RX Vega 7
|Частота GPU
|1500 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|2200 МГц
|1900 МГц
|Шейдерные блоки
|128
|448
|TMUs
|8
|28
|ROPs
|4
|7
|Вычислительные блоки
|2
|-
|TGP
|15 Вт
|10-45 Вт
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR5-5200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|128 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 7800X3D
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|5.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|28
|24
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