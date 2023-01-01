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AMD Ryzen 7 7840HS против Ryzen 5 6600H

AMD Ryzen 7 7840HS
VS
AMD Ryzen 5 6600H
AMD Ryzen 7 7840HS
AMD Ryzen 5 6600H

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 7840HS на 3.8 ГГц или Ryzen 5 6600H с 6-ядрами на 3.3 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих ноутбучных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

Обратите внимание: тесты Ryzen 7 7840HS были сделаны на ранних некоммерческих образцах. Более точные данные будут доступны после релиза.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 6600H and 7840HS
Причины выбрать AMD Ryzen 7 7840HS
  • Появился на 1 год позже чем соперник
  • Поддерживает до 256 ГБ DDR5-5600
  • Более современный техпроцесс - 4 против 6 нанометров
  • Имеет на 2 физических ядра больше
  • На 30% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1876 и 1446 баллов
  • На 13% выше частота в Turbo Boost (5.1 ГГц против 4.5 ГГц)

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +14%
1650
Ryzen 5 6600H
1452
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +26%
12883
Ryzen 5 6600H
10212
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Ryzen 7 7840HS +31%
1874
Ryzen 5 6600H
1436
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 7840HS +70%
13590
Ryzen 5 6600H
7980
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Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 7840HS и Ryzen 5 6600H

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 4 января 2023 4 января 2022
Тип Для ноутбука Для ноутбука
Архитектура набора команд x86-64 x86-64
Кодовое имя Zen 4 (Phoenix) Zen 3+ (Rembrandt)
Интегрированная графика Radeon 780M Radeon 660M

Процессор

Производительные ядра
Ядер 8 6
Потоков 16 12
Частота 3.8 ГГц 3.3 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 5.1 ГГц 4.5 ГГц
Общее
Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 38x 33x
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1МБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 16МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Нет

Пакет

Количество транзисторов 25 млрд -
Техпроцесс 4 нанометров 6 нанометров
Сокет FP8 FP7
Энергопотребление (TDP) 35-54 Вт 45 Вт
Критическая температура 100°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon 780M AMD Radeon 660M
Частота GPU 1500 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 2900 МГц 1900 МГц
Шейдерные блоки 768 384
TMUs 48 24
ROPs 32 16
Вычислительные блоки 12 6
TGP 15 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 7680x4320 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 7840HS
8.12 терафлопс
Ryzen 5 6600H
1.46 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-5600, LPDDR5x-7500 DDR5-4800, LPDDR5-6400
Макс. размер 256 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность - 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC - Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 7840HS Сайт AMD Ryzen 5 6600H
Версия PCI Express 4.0 4.0
Макс. PCI Express линий 20 20

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Комментарии

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