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AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 5 5600G

AMD Ryzen 7 Pro 4750G
VS
AMD Ryzen 5 5600G
AMD Ryzen 7 Pro 4750G
AMD Ryzen 5 5600G

Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Производительность
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Обзор и сравнение основных метрик от NanoReview
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора

Ключевые отличия

В чем главные отличия между 5600G and 4750G
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
  • Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
  • Появился на 9 месяцев позже чем соперник
  • Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
  • Разблокированный множитель
  • На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1235 баллов

Тесты в бенчмарках

Сравниваем результаты тестов процессоров в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +16%
12831
Ryzen 5 5600G
11060
Passmark CPU (одноядерный)
Passmark CPU (многоядерный)
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)

Технические характеристики

Список полных технических характеристик AMD Ryzen 7 Pro 4750G и Ryzen 5 5600G

Общая информация

Производитель AMD AMD
Дата выхода 21 июля 2020 13 апреля 2021
Цена в момент релиза - 259 долларов
Тип Десктопный Десктопный
Кодовое имя Zen 2 Zen 3
Сокет AM4 AM4
Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8

Производительность

Количество ядер 8 6
Количество потоков 16 12
Частота 3.6 ГГц 3.9 ГГц
Макс. частота в Turbo Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Частота шины 100 МГц 100 МГц
Множитель 36x 39x
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро) 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 512КБ (на ядро) 512КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 8МБ (общий) 16МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет Да

Энергопотребление

Количество транзисторов 4.9 млрд 10.7 млрд
Техпроцесс 7 нанометров 7 нанометров
Энергопотребление (TDP) 45-65 Вт 45-65 Вт
Критическая температура 95°C 95°C

iGPU

Интегрированная графика Radeon Vega 8 Radeon RX Vega 8
Частота GPU 300 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1750 МГц
Шейдерные блоки 512 512
TMUs 32 32
ROPs 8 8
Вычислительные блоки 8 -
TGP 65 Вт 15 Вт
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -
iGPU FLOPS
Ryzen 7 Pro 4750G
1.13 терафлопс
Ryzen 5 5600G
н/д

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-3200 DDR4-3200
Макс. размер 64 ГБ 64 ГБ
Количество каналов 2 2
Макс. пропускная способность 43.71 ГБ/c -
Поддержка ECC Да Нет

Другое

Официальный сайт Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G Сайт AMD Ryzen 5 5600G
Версия PCI Express 3.0 3.0
Макс. PCI Express линий 12 24

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Комментарии

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