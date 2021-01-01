AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 5 5600G
Что лучше: 8-ядерный AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц или Ryzen 5 5600G с 6-ядрами на 3.9 ГГц? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 7-нанометровых десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Энергоэффективность
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Имеет на 2 физических ядра больше
Причины выбрать AMD Ryzen 5 5600G
- Появился на 9 месяцев позже чем соперник
- Имеет на 8 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- На 21% быстрее в одноядерном тесте Geekbench v5 – 1489 и 1235 баллов
Тесты в бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1301
Ryzen 5 5600G +14%
1487
Cinebench R23 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +16%
12831
11060
Passmark CPU (одноядерный)
2695
Ryzen 5 5600G +17%
3144
Passmark CPU (многоядерный)
20460
19700
Geekbench 5 (одноядерный)
1212
Ryzen 5 5600G +22%
1476
Geekbench 5 (многоядерный)
Ryzen 7 Pro 4750G +11%
8292
7475
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|13 апреля 2021
|Цена в момент релиза
|-
|259 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 3
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
Производительность
|Количество ядер
|8
|6
|Количество потоков
|16
|12
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.4 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|16МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|10.7 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|45-65 Вт
|45-65 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
iGPU
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Radeon RX Vega 8
|Частота GPU
|300 МГц
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1750 МГц
|Шейдерные блоки
|512
|512
|TMUs
|32
|32
|ROPs
|8
|8
|Вычислительные блоки
|8
|-
|TGP
|65 Вт
|15 Вт
|Макс. разрешение
|3840x2160 - 60 Гц
|-
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|64 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|-
|Поддержка ECC
|Да
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Сайт AMD Ryzen 5 5600G
|Версия PCI Express
|3.0
|3.0
|Макс. PCI Express линий
|12
|24
Опрос
1 (33.3%)
2 (66.7%)
Всего проголосовало: 3