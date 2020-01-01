AMD Ryzen 7 Pro 4750G против Ryzen 7 3800X
Что лучше: AMD Ryzen 7 Pro 4750G на 3.6 ГГц (c Turbo Core до 4.4) или Ryzen 7 3800X на 3.9 ГГц (c Turbo Core до 4.5)? Чтобы узнать это, читайте наше сравнительное тестирование этих 8-ми ядерных десктопных процессоров в популярных бенчмарках, играх и тяжелых приложениях.
Обзор
Однопоточная производительность
Рейтинг в тестах, использующих одно ядро
Многопоточная производительность
Тесты в бенчмарках, где задействованы все ядра
Потребление энергии
Эффективность потребления энергии чипом
Рейтинг NanoReview
Итоговая оценка процессора
Ключевые отличия
Причины выбрать AMD Ryzen 7 Pro 4750G
- Появился на 1 год и 1 месяц позже чем соперник
- На 38% ниже чем у Ryzen 7 3800X пиковое энергопотребление – 65 vs 105 Ватт
- Есть интегрированный графический ускоритель Radeon Vega 8
Причины выбрать AMD Ryzen 7 3800X
- Имеет на 24 МБ больший объем L3-кэша
- Разблокированный множитель
- Поддерживает до 128 ГБ DDR4-3200
- Новый стандарт PCI Express – 4.0
- На 3.97 ГБ/c (9%) выше максимальная пропускная способность памяти
- На 2% выше частота в Turbo Boost (4.5 ГГц против 4.4 ГГц)
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
513
500
Cinebench R20 (многоядерный)
4836
Ryzen 7 3800X +3%
4978
Passmark CPU (одноядерный)
2745
2699
Passmark CPU (многоядерный)
20959
Ryzen 7 3800X +11%
23302
Geekbench 5 (одноядерный)
1220
Ryzen 7 3800X +7%
1308
Geekbench 5 (многоядерный)
8159
Ryzen 7 3800X +11%
9075
Характеристики
Общая информация
|Производитель
|AMD
|AMD
|Дата выхода
|21 июля 2020
|7 июля 2019
|Цена в момент релиза
|-
|399 долларов
|Тип
|Десктопный
|Десктопный
|Кодовое имя
|Zen 2
|Zen 2
|Сокет
|AM4
|AM4
|Интегрированная графика
|Radeon Vega 8
|Нет
Производительность
|Количество ядер
|8
|8
|Количество потоков
|16
|16
|Частота
|3.6 ГГц
|3.9 ГГц
|Макс. частота в Turbo Boost
|4.4 ГГц
|4.5 ГГц
|Частота шины
|100 МГц
|100 МГц
|Множитель
|36x
|39x
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|64КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|512КБ (на ядро)
|512КБ (на ядро)
|Кэш 3-го уровня
|8МБ (общий)
|32МБ (общий)
|Разблокированный множитель
|Нет
|Да
Энергопотребление
|Количество транзисторов
|4.9 млрд
|19.2 млрд
|Техпроцесс
|7 нанометров
|7 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|65 Вт
|105 Вт
|Критическая температура
|95°C
|95°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-3200
|DDR4-3200
|Макс. размер
|64 ГБ
|128 ГБ
|Количество каналов
|2
|2
|Макс. пропускная способность
|43.71 ГБ/c
|47.68 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Да
|Да
Другое
|Официальный сайт
|Сайт AMD Ryzen 7 Pro 4750G
|Сайт AMD Ryzen 7 3800X
|Версия PCI Express
|3.0
|4.0
|Макс. PCI Express линий
|20
|20
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